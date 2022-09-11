حظك اليوم برج القوس الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات المنطلقة والمحبة للسفر والبحث عن الأماكن الجديدة والمتميزة، مع ذلك فهم عصبيون سريعي الغضب سليط اللسان، قادر على جرح الآخرين من خلال كلامه فقط، لكنه سرعان ما يهدأ ويعيد حساباته وفي حالة شعر أنه على خطأ يعتذر.

ولمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من مواليد برج القوس، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.