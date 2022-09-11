حظك اليوم برج الدلو الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الدلو من الشخصيات القوية والتي يمكنها الاعتماد على نفسها، فهي مستقلة، تسعى لإثبات نفسها وقدرتها على خوض أي مجال، فهي تبرع في المجالات التجارية والعملية، لذلك تبرع في الأعمال التجارية وأعمال البنوك والحسابات المادية.

ولمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من مواليد برج الدلو، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: المريخ بمنزل الحب ويمدك ذلك بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.