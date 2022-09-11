إصابة ربة منزل وسائق دراجة نارية في حادث تصادم بدمنهور

أصيب قائد دراجة نارية وربة منزل بجروح وكدمات متفرقة، في حادث تصادم وسط مدينة دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تحرر محضر عن الواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بالحادث

كانت مديرية أمن البحيرة تلقة إخطارا باصطدام دراجة نارية بربة منزل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفرقة، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة إسلام خميس أبو يوسف، 21 سنة، بكدمات متفرقة، واشتباه في نزيف بالبطن وما بعد الارتجاج، فيما أصيبت ربة منزل مجهولة الهوية بنزيف في المخ.