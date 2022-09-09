مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى وادي النطرون، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور شرطة وادي النطرون، يفيد مصرع سيدتين وإصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل مرفت محمود إسماعيل، 65 عاما، لمياء عبد ربه عبد المعطى، 35 عاما، وتم حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل ريتال رامي خضر يوسف، 10 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، ونبيل عبد ربه عبد المعطي، 66 عاما، مصاب بنزيف بالأنف واشتباه كسور بالساقين وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.