إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح متفرقة تنوعت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع بين سيارتي نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، إذ ختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين واصطدما ببعضهما أمام إحدى نقاط الإسعاف.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين ومساعدتهما وتقديم مياه لهما، كما خرج المسعفون لتقديم الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتحديداً أمام إسعاف طهما، ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان حادث طريق أسيوط اليوم، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين في الحادث، وهما قائدي السيارتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية لهما حسب حالتهما.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.