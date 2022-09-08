إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق وادي النطرون بالبحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة في الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ونُقل المصابون إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وجرى الدفع بسيارت الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «محمد. أ. ع» 25 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، و«حسن. ع. ح» 23 عامًا، و«إسلام م. ع» 22 عامًا، و«محمد. ع. ا» 36 عامًا، و«عماد. ح. ش» 23 عامًا، و«رامي. ف» 36 عامًا، جميعهم مقيمون بمركز التحرير في وادي النطرون، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، ومباشرة التحقيقات في الحادث.