مصرع سائق في تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق «الغردقة - سفاجا»

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم مروع بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل بمنطقة «سومة باي»، بطريق «سفاجا - الغردقة»، ونُقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث تصادم بين أتوبيس سياحي بسيارة نقل أمام منطقة «سومة باي» بطريق سفاجا الغردقة، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتبين مصرع سائق الأتوبيس السياحي ويدعى محمد فيصل، 34 سنة، وأُدعت الجثة بمشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

رفع آثار انقلاب تريلا أمام ميناء سفاجا

يذكر أن سيارة نقل تريلا انقلبت اليوم أمام ميناء سفاجا أثناء دخولها الميناء محملة بـ 110 أ‪ طنان أسمنت، ما أسفر عن إصابة السائق، ونقله إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.