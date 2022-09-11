تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد على قمر نايل سات.. أعمال درامية متنوعة

يشهد محرك «جوجل»، عمليات بحث واسعة عن تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد، على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث تقدم القناة محتوى متنوع ومختلف، من دراما وأفلام تجذب المشاهدين والمتابعين إليها.

كما تتضمن العروض اليومية على القناة، أعمالًا متنوعة ومختلفة من الدراما سواء تركية أو عربية أو هندية أو مصرية، لإرضاء الجمهور الحريص على متابعة هذه النوعية من الأعمال الدرامية، ولذلك يواصل الكثيرون البحث عن تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد.

تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد

يستطيع محبو الدراما الأجنبية والهندية، تحميل تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد من خلال التردد التالي، الموجود على القمر الصناعي المصري:

اسم القناة: مصر أم الدنيا.

اسم القمر: نايل سات Nilesat.

تردد القناة: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

خريطة مسلسلات قناة مصر أم الدنيا

عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة، تعرضها قناة أم الدنيا على ترددها الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات.

- مسلسل «المؤسس عثمان» يُعرض كل يوم خميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

- مسلسل «بربروساي» وهو مسلسل أسبوعي يُعرض كل يوم أحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مسلسل الدخيل، مسلسل أسبوعي يُعرض كل يوم سبت في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

- مسلسل الملحمة وهو مسلسل أسبوعي يُعرض كل يوم جمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

- الفاروق عمر ابن الخطاب، مسلسل يومي يُعرض في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

- «أرسلان» مسلسل أسبوعي يُعرض كل يوم إثنين في الساعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- «جلال الدين الخوارزمي»، مسلسل يومي يُعرض يوميًا في الخامسة مساءً.