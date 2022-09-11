تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات.. «برامج مميزة على مدار اليوم»

يحظى تردد قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي النايل سات، بنسب بحث كبيرة عبر المحرك جوجل، رغم اقتراب نهاية الإجازة الصيفية، واستعدادات الأسر المصرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وفي هذا الصدد، وضمن ما تقدمه بوابة «الوطن» من متابعات ضمن خدماتها الإخبارية اليومية، التي تقدمها على مدار اليوم، نستعرض خلال السطور التالية تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات، لمتابعة البرامج الخاصة بالأطفال.

تردد قناة ماجد للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد.

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

وترصد السطور التالية، ترددات قنوات الأطفال الأخرى، كما يلي:

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

قناة كراميش

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة هدهد

التردد: 11641 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.