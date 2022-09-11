أبوطالب وجيرت والبلوشي لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة للمونودراما

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة المهداة للفنان الراحل خالد صالح عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان.

وجاءت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمونودراما كالتالي: الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وعضوية كل من المخرج الألماني ماتياس جيرت والفنان العماني طالب البلوشي.

تفاصيل لجنة تحكيم مهرجان المونودراما

وقال المخرج الدكتور أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، في بيان صحفي، إن اللجنة جاءت في تشكيلها لتضم قامات كبيرة تمثل تنوعا يجمع بين المسرح المصري والعالمي والعربي.

تشارك 10 دول من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهي دول رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومصر.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد دورته الخامسة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالى برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسوف تجرى مراسم الافتتاح بالمسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الاثنين 12 سبتمبر في تمام السادسة والنصف مساء.