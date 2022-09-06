الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ5 من مهرجان أيام القاهرة للمونودراما السبت

يعقد مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة والمهداه لاسم الفنان الراحل خالد صالح، مؤتمرًا صحفيًّا السبت المقبل، في تمام الخامسة مساءً.

يأتي ذلك المهرجان بحضور كل من رئيس المهرجان المخرج أسامة رؤوف وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، منهم النجمة الكبيرة صفية العمري والفنانان القديران لطفي لبيب وإيهاب فهمي، ويقدم المؤتمر الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عبد الناصر.

تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان

ويشهد المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان، وإعلان أسماء العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب تفاصيل عن فعاليات المهرجان من ورش فنية ومنصة الحكواتي ومونودراما الشاشة، ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان ومسابقة مونودراما الشاشة، إلى جانب الإعلان عن بعض تفاصيل حفل الافتتاح، الذي يقام يوم الاثنين 12 سبتمبر.

المكرمين في مهرجان أيام القاهرة الدولي

الجدير بالذكر أن المكرمين في الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، هم النجمة لقاء الخميسي والمخرج الكبير خالد جلال والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والمهرجان تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

من جانبه، قال المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان فى بيان صحفي، في تصريحات سابقة، إن تكريم الفنانة لقاء الخميسي يأتي لكونها فنانة مسرحية بالأساس، ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وقامت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر.