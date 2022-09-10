إيهاب فهمي يغيب عن مؤتمر مهرجان «أيام القاهرة للمونودراما» بعد إصابته بكورونا

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، المهداة لاسم الفنان الراحل خالد صالح، بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان، وأسامة رؤوف رئيس المهرجان.

إيهاب فهمي يعتذر عن الحضور بعد إصابته بكورونا

واعتذر الفنان إيهاب فهمي عضو اللجنة العليا للمهرجان، عن حضور المؤتمر الصحفي، وأبلغ رئيس المهرجان بإصابته بفيروس كورونا، وهو ما أعلنه خلال المؤتمر.

موعد الدورة الجديدة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتقام الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالي.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان الفنانين صفية العمري ولطفي لبيب وإيهاب فهمي والدكتور مصطفى سليم والدكتورة عايدة علام.