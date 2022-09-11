«رجال أعمال الإسكندرية» تبحث مع «الضرائب» إزالة العقبات أمام المستثمرين

استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات المصلحة، حيث حضر اللقاء الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المكتب التنفيذي.

فيما حضر اللقاء من مصلحة الضرائب مساعدو وزير المالية ومساعدو رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء قطاعات مصلحة الضرائب بالإسكندرية والقاهرة، وشارك باللقاء لفيف من أعضاء الجمعية وذلك لمناقشة المشكلات والحلول في التحديات الضريبية في ظل المنظومة الإلكترونية وقوانين التجاوز.

رئيس مصلحة الضرائب في ضيافة رجال أعمال الإسكندرية

من جانبهم، رحب الدكتور خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار، وسمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، برئيس مصلحة الضرائب الذي وعد في كملته بتسهيل وحل جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال.

وبدوره، استعرض خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار، المشكلات التي تواجه المستثمر وبعض التسهيلات التي تضعها مصلحة الضرائب للمستثمر، كما عرض بعض الأعضاء مشكلاتهم من خلال سمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب، وكان لها مردود إيجابي كبير لدى المصلحة والوزارة نتج عنها موافقة رئيس المصلحة على تفعيل بروتوكول تعاون مع الجمعية وإعادة تشكيل لجنة من الجمعية والمصلحة للعمل بموجبها شهريا لحل جميع مشكلات رجال الأعمال بصورة فورية مع عدم التأخير، وكذلك إضافة بنود للبروتوكول تسمح بتدريب قيادات المصلحة بمراكز التدريب التابعة للجمعية.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس مصلحة الضرائب، بدور الجمعية في تنمية المجتمع السكندري، وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور عبد المنعم حافظ رئيس وقيادات المصلحة على سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين والأعضاء.