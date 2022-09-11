محمد الشرنوبي يبدأ تصوير مسلسله الجديد «إيجار قديم»

بدأ الفنان محمد الشرنوبي، تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد «إيجار قديم»، بعد فترة طويلة من التحضيرات مع أبطال العمل، إذ أن العمل من بطولة الفنان شريف منير.

محمد الشرنوبي يعلن بدء تصوير مسلسل «إيجار قديم»

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي، بدء تصوير مسلسل «إيجار قديم»، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشر صورة من سيارته وعلق، قائلا: «أول يوم تصوير إيجار قديم».

أحداث مسلسل «إيجار قديم»

يحمل المسلسل طابعا اجتماعيا «لايت»، وتدور أحداثه في 30 حلقة بطابع إنساني يلقي الضوء على قضايا مجتمعية، ويعرض المسلسل خارج السباق الدرامي الرمضاني.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نهاية أكتوبر المقبل.

أبطال مسلسل إيجار قديم

مسلسل «إيجار قديم» من بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داوود، وأسامة عبدالله، وهي من تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، مدير تصوير كريم أشرف، ديكور رامي دراج، ستايليست ياسمين علي، وموسيقى تصويرية محمد أبوذكري، ومن إنتاج k media.

الجدير بالذكر أن مسلسل «إيجار قديم» يعد رابع التجارب الدرامية للمنتج كريم أبو ذكري، بعد النجاح الذي حققه في تجاربه السابقة بمسلسلات «الوصية وحلوة الدنيا سكر ومكتوب عليا».