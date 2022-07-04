محامي سارة الطباخ: محمد الشرنوبي مهدد بالحجز على ممتلكاته

رد ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ على التصريحات التي أدلى بها الفنان محمد الشرنوبي، وأعلن فيها تحرره فنيًا وانتصاره في النزاع القضائي بينه وبينها قائلا: «محمد الشرنوبي ببيتكلم بطريقة ولا تقربوا الصلاة وسكت أي حاجة هيسمع الجملة هيقول محدش يصلي، ولكن لو كملنا الآية هنعرف اننا نصلي بس بشروط».

محامي سارة الطباخ: محمد الشرنوبي خسر القضية

واستطرد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «محمد الشرنوبي خسر القضية، وعمل استنئاف وولكن القضاء رفضوا والقانون واضح بيقول إن المادة 148 من قانون المرافعات بيقول اللي بيخسر الدعوى بيدفع مصاريف المحاماة، والقاضي حكم بتحمله مصاريف، يبقي فين كسب بقا القضية، أنا يوم ما قال انه كسب القضية عملت محضر انه شخصية عامة ومسؤول عن كلامه».

وواصل: «الشرنوبي مهدد بالحجز جميع ممتلكاته من بينها منزله، ياريت يسأل محامي يكون أمين عشان يعرف يجاوب عليه، وأن الحكم ده ساري على التمثيل والغناء وكل حاجة».

إعلان سارة الطباخ التزام محمد الشرنوبي بالعقود المبرمة بينهم

وكانت المنتجة سارة الطباخ أعلنت أن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارية وانتقلت جميع التزامات وحقوق العقد إلى الشركة التي تمتلك فيها المنتجة نسبة 90% من حصصها، بينما يمتلك الشرنوبي نسبة 10% منحت له دون مقابل.

وأضافت سارة الطباخ في بيان، أن المعلومات المذكورة طبقًا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الشرنوبي والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة (6) استئناف عالي القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022، ويترتب علىه أن الشركة الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية.