إصابة سيدة ونفوق 4 رؤوس مواشي في انهيار منزل بأسيوط

أصيبت سيدة بجروح متفرفة بأنحاء الجسم، ونفقت 4 رؤوس مواشي، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بمركز أبنوب في أسيوط، ونُقل المصاب للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انهيار منزل من 3 طوابق

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، اليوم، إخطارا من رئيس مركز ومدينة أبنوب بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق، الأول والثاني بالطوب اللبن، والثالث بالأسمنت، والمنزل ملك المواطن دسوقي عبده إبراهيم، 72 عاما.

وأسفر الحادث عن إصابة حمدية جابر عبد الجواد، 30 عاما، وجاري نقلها إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج، كما تسبب الحادث في نفوق 4 مواشي.

معاينة المنزل

وتم إبلاغ مديريتي التضامن الاجتماعي والطب البيطري، وكذلك الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة، وفرض حواجز بمحيط المنزل المنهار، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.