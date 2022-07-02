أمن أسيوط يعيد أم وأطفالها بعد اختفائهم ووصول رسائل بطلب فدية مالية

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على قرية الشيخ «عون الله»، التابعة لمركز ومدينة القوصية في محافظة أسيوط، عقب عودة أم وأطفالها الأربعة، بعد أن تداول رواد التواصل الاجتماعى أنباء عن اختفائهم وإغلاق جميع هواتفهم، حيث تابعت مديرية أمن اسيوط والمباحث الجنائية الواقعة وباشرت عودتهم إلى منزلهم.

وقال عبدالمحسن عبدالله سالم، والد الأم وجد الأبناء، «نحن الآن في قمة السعادة بعد عودة الشيماء وأطفالها لمنزلهم سالمين»، موضحا أنها كانت اتجهت من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية لمدينة أسيوط مع أبنائها، لإجراء كشف عند أحد الأطباء بمدينة أسيوط صباح يوم الأربعاء الماضي، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمولة الثلاثة مع ابنته وأحفاده.

رسائل عبر الإنترنت بطلب فدية

وأوضح مصطفى يونس، والد الأبناء وزوج الشيماء، أن أبناءه وزوجته كانوا مختطفين بأسيوط، وأنه تلقى رسائل على «ماسنجر» من حساب زوجته، تفيد بضرورة دفع مبلغ مالي، وتحذر من عدم إبلاغ الجهات الأمنية، وإلا سيتم ذبح الأبناء ونشر صورتهم عبر الإنترنت، إلا أنه أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة.

تشكيل فريق بحث جنائي وخطة محكمة

وبالتنسيق مع مدير المباحث الجنائية اللواء وائل نصار، تم تشكيل فريق بحث وتقصي برئاسة المقدم بركات أحمد بركات، رئيس مباحث قسم ثان، وبالتعاون مع مباحث أول أسيوط، وعلى الفور تم إعداد خطة محكمة لإعادة الأم وأطفالها سالمين.

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