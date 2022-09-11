تحذير لقائدي المركبات من إصلاحات بطريق «الغردقة - القاهرة».. قلل السرعة

ناشدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قائدي المركبات بالتزام الحذر عند السير على طريق «الغردقة - القاهرة»، وبالتحديد في المسافة الواقعة بين طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، لوجود إصلاحات بالطريق تجريها هيئة الطرق والكباري.

وأشارت غرفة العمليات إلى تعليق لافتة تحذر من قيادة السيارات بسرعة، تجنبا لحدوث أي حوادث.

إصلاحات بطريق «القاهرة - الغردقة»

وحذرت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، اليوم الأحد، سائقي المركبات بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» بتوخي الحذر عند الكيلو 64 والكيلو 8، لقيام هيئة الطرق والكباري بأعمال الصيانة للطريق.

طريق «الغردقة - القاهرة»

ويمتد طريق «الغردقة - القاهرة» بطول نحو 450 كيلو مترا، بدءا من الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، مرورا بطريق «الغردقة - رأس غارب»، ثم طريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، ثم طريق الجلالة، وحتى القطامية، وصولا للقاهرة.

مصرع وإصابة 52 بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»

وشهد طريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، مصرع طفلة وإصابة 51 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة، وتم استدعاء أكثر من سيارة ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، وتلقوا العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تسليم الجثة لذويها.