والدة المذيعة شيماء جمال تزور قبر ابنتها بعد حكم إعدام المتهمين «صور»

زارت والدة المذيعة شيماء جمال قبر ابنتها، بعد حكم محكمة جنايات جنوب الجيزة بإعدام المتهمين، بعد ورود رأي المفتي في إعدامهما، على جريمة قتلها داخل إحدى المزارع بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

وبعد صدور الحكم من محكمة جنايات جنوب الجيزة، سادت حالة من الفرحة بين أسرة المذيعة شيماء جمال، وسجدت الأم عقب صدور القرار وهي تردد: «حقك رجع يا بنتي».

وفي وقت سابق، وبعد تحقيقات موسعة من النيابة العامة، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال إلى المحاكمة الجنائية، ووجّهت لهما النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد اعتراف المتهم الثاني باشتراكه مع المتهم الأول صديقه زوج المذيعة في قتلها بعد تهديدها له بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، وطلبت منه مبلغ مالي مقابل عدم فضحه.

تحقيقات النيابة العامة

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أنّ المتهمين نفذا الجريمة بعد اتفاقهما على قتل الضحية شيماء جمال، ودفنها داخل المزرعة في البدرشين بعد تهديدها لزوجها المتهم الأول، بإخبار زوجته الأولى بزواجهما.

سلاسل حديدية

كما اعترف المتهمين بتقييد المجني عليها بسلاسل حديدية؛ للتمكّن من سحبها وإلقائها في الحفرة التي أعدّاها لدفنها، وسكبا عليها مادة حارقة «مياه نار»، لتشويه معالم الجثمان، وأخفيا الأدوات المستخدمة في الجريمة، إلا أنَّ المتهم الثاني هو من فضح الأمر، خوفًا من قتله على يد صديقه، لأنّه الوحيد الذي يعلم بالجريمة.