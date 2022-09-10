تخصيص 38 قطعة أرض لإقامة 41 مدرسة و11 سوقا نموذجية في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعه أرض ولاية الإصلاح الزراعي، بإجمالي مساحة بلغت 159 ألفا و297 مترا مربعا، بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، لإقامة مشروعات نفع عام عليها، تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحقيق نهضة تنموية في كل القطاعات

وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن الموافقة على تخصيص قطع الأراضي تجسيد واضح لاهتمام الدولة بتحقيق نهضه تنموية في كل القطاعات التي تمس الحياه اليومية للمواطن، واستكمالاً للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

منافذ سلعية حضارية لتوفير احتياجات المواطنين

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الموافقة على تخصيص قطع أراض لإقامة الأسواق الحضارية النموذجية عليها تأتي بديلاً عن الأسواق العشوائية، والتي تعكس مظهراً غير حضاري، وتتسبب في إعاقه الحركة المرورية، في ضوء سعي الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين.

خطط وبرامج لتطوير المدارس القائمة

ووجه اللواء أحمد راشد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعمهما المنظومة التعليمية بالمحافظة، لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة، وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات .

تخصيص أراض للنفع العام

وأوضح محافظ الجيزة، أن قطع الأراضي التي تم الموافقة على تخصيصها للنفع العام لإنشاء مدارس تبلغ مساحتها الإجمالية 148 ألفا و147 مترا مربعا، لإقامة 41 مدرسة، وتقع في شارع ترسا ومحور عمرو بن العاص بحي الطالبية، وفي شوارع الهرم والعمدة المتفرع من المنصورية والمريوطية واللبيني والمنشية بحي الهرم، وكذلك شوارع أحمد إبراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدي وحمادة الضمراني والحلواني وعبد الرحمن هريدي ورشاد الشيمي والملكة والعمدة وترعه عبدالعال بحي بولاق الدكرور.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس الجديدة ستسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل في التعلم، وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة.

وأوضح «راشد»، أن قطع الأراضي التي تم الموافقة عليها لإقامة أسواق نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 9150 مترا مربعا، لإقامة 11 سوقا نموذجيا عليها، وتقع بشوارع حسن محمد والثلاثيني الجديد والمواردي وجعفر وعبد النعيم والثلاثيني بحي الطالبية، وشوارع المدينة المنورة وسيد أبو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحي الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغي من طريق مساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، إضافة إلى تخصيص 2000 متر مربع لإقامة الوحدة المحلية بحي بولاق الدكرور.

وكلف محافظ الجيزة السكرتير العام، ورئيس جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، بالبدء في إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة خلال الجدول الزمني المحدد لها، لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظراً لاهميتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة.