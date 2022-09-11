بعد الحكم بإعدام المتهمين.. والدة المذيعة شيماء جمال تسجد شكرا: حقك رجع يا بنتي

سادت حالة من الفرحة بين أسرة المذيعة شيماء جمال، بعدما أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمها بإعدام المتهمين، بعد ورود رأي المفتي، إذ سجدت والداتها وعلى لسانها عبارة واحدة «حقك رجع يابنتي».

إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية

وفى وقت سابق، أحال المستشار حمادة الصاوى النائب العام، المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد اعتراف المتهم الثاني باشتراكه مع المتهم الأول صديقه زوج المذيعة في قتلها بعد تهديدها له بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، وطلبت منه مبلغ مالي مقابل عدم فضحه.

كشف الجريمة

وكشف تفاصيل الجريمة التي دارت أحداثها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين بالجيزة، المتهم الثاني حسين الغرابلي، بعدما أبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالواقعة، والتي انتقلت بدورها إلى مكان المزرعة المُبلغ عنها وتبين صحة البلاغ، والقبض على المتهمين.

تحقيقات موسعة

وخلال تحقيقات موسعة في الواقعة، استمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهمين، وأنهما نفذا جريمتهما بعد اتفاقهم على قتل الضحية شيماء جمال، ودفنها داخل المزرعة بالبدرشين بعد تهديدها لزوجها المتهم الأول، بإخبار زوجته الأولى بزواجهما.

تقييد المتهمة بسلاسل حديدية

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بتقييد المجني عليها بسلاسل حديدية للتمكّن من سحبها وإلقائها في الحفرة التي أعداها لدفنها، وسكبا عليها مادة حارقة «مياه نار»، لتشويه معالم الجثمان، وأخفيا الأدوات المستخدمة في الجريمة، إلا أنَّ المتهم الثاني هو من فضح الأمر، خوفًا من قتله على يد صديقه، لأنّه الوحيد الذي يعلم بالجريمة.