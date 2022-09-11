وصول المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال لجلسة الحكم عليهما

وصل المتهمون بقتل المذيعة شيماء جمال، ودفنها داخل مزرعة في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل؛ لحضور جلسة النطق عليهما، بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي، وسط حراسة أمنية مشددة، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

سجدة وركعتين بعد إحالة المتهمين للمفتي

وقررت محكمة الجنايات، خلال الجلسة الماضية، إحالة أوراق المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، إلى فضيلة المفتي، وهو الأمر الذي استقبلته والدتها بفرحة عارمة، ورفعت صورة المجني عليها.

المتهم: «كانت هتقتلني لو مقتلتهاش»

واعترف المتهم الأول زوج المذيعة شيماء جمال، أمام هيئة المحكمة بقتله للمجني عليها، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما داخل المزرعة التي أستأجرها في منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، وتهديدها له بسلاح أبيض «سكين»، بعد تطوّر الأمور بينهما إلى تطاول بالأيدي؛ ليقر أمام المحكمة: «لو أنا ماموتهاش كانت هيا هتموتني، آه أنا قتلتها لكن مفيش سبق إصرار أو ترصد لقتلها».

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الاثنين في القضية، بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة، لنظر محاكمتهما، بعد أن وُجّهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.