تشديدات أمنية قبل النطق بالحكم على المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

يشهد مجمع محاكم جنايات جنوب الجيزة، تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بالجيزة، وذلك بعد إحالة أوراقهما الجلسة الماضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

السماع إلى دفاع المتهم الثاني

واستمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، الجلسة الماضية، إلى دفاع المتهم الثاني في القضية التي يواجه فيها تهمة القتل العمد بالاشتراك مع زوج المذيعة شيماء جمال، وأصدرَت قرارها بإحالة المتهمان إلى فضيلة المفتي.

تشديدات أمنية

ووضعت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا أمام محكمة جنايات الجيزة، لمنع دخول أي مواطن في أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال، مشددة على إجراءات حضور الجلسة، ووضعت شروطًا معينة لوالدة المجني عليها حال دخولها إلى قاعة المحاكمة، وهي عدم حدوث مشادة كلامية بينها وبين المتهمين، كما كانت تفعل في المرات السابقة.

تهديد بفضح الزواج

وجاء في اعترافات زوج المجني عليها، أنّها هددته قبل مقتلها بمساعدة صديقه ودفنها في مزرعة بمنطقة البدرشين، بفضح زواجهما لدى زوجته الأولى، ما دفعه لتنفيذ جريمته بعد استئجار مزرعة لتنفيذ الواقعة فيها، وأوهمها بأنّه يريد شراء المزرعة لها لإنهاء الخلافات التي حدثت بينهما في الفترة الأخيرة، وبذلك تمت الجريمة.