«سيال» محمية الاستجمام في مرسى علم.. ملجأ الطيور المهاجرة ومعشوقة السياح

محميات طبيعية وجزر بحرية فائقة الجمال تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، تصنف ضمن الأفضل في العالم، حيث يأتي إليها السائحين الأجانب من جميع بلدان الأرض، للاستمتاع بسحر الطبيعة وجنان الله في أرضه، منها جزيرة «سيال» المعروفة باسم جزيرة الطيور، إذ تأتي على رأس المحميات الطبيعية بالمحافظة الساحلية، والتي جذبت إليها الطيور المهاجرة في رحلة الراحة والاستجمام.

جزيرة الطيور من أفضل المحميات الطبيعية

يقول الدكتور أحمد غلاب مدير الجزر والمحميات الشمالية بالبحر الأحمر، في تصريح لـ«الوطن»، إن جزيرة سيال المعروفة باسم جزيرة الطيور، تقع في محمية وادي الجمال جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر، وهي من أجمل المحميات الطبيعية في العالم، حيث تعد محطة محميات طبيعية للطيور المهاجرة، لافتا إلى أنه تم استعمارها من قبل ثمانية أنواع من الطيور التي تعشش فيها، إذ تعد من سلالات الطيور النادرة، منها العقاب والنسر البحري والنورس المتوج وصقر الغروب.

الطيور المهاجرة تجذب السائحين

يوضح الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، أن المحافظة تضم عددا من الجزر والمحميات الطبيعية للطيور المهاجرة القادمة من أوروبا، وتزداد في موسم هجرة التزاوج، لافتا إلى أن هذه الجزر تعد من الأفضل هدوءا واستجماما لهذه الطيور المهددة بالانقراض، مضيفا أن أسراب الطيور المهاجرة تجذب أفواج السائحين من أوروبا، للاستمتاع بمشاهدتها ومتابعة حركتها باستخدام النظارات المكبرة.

ويؤكد كمال، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجان من مسئولي المحميات بالبحر الأحمر، تراقب خط سير أسراب الطيور، لمنع الصيادين من أي محاولة للاقتراب منها أو صيدها، وتطبيق العقوبات المقررة فور مخالفة ذلك.