هواية الملوك تنتعش بصيد الطيور المهاجرة في مطروح وسيناء.. «هتاكل بط وسمان»

ينتعش موسم صيد الطيور المهاجرة في مصر خلال هذه الأيام، خاصة في مطروح وسيناء باعتبارهما من أهم المناطق التي تنتشر بها عمليات الصيد، ويهوى أبناؤها صيد الطيور، من السمان والبط والقمري، وغيرها من الأنواع المختلفة، وهي هواية قديمة عرفها أبناء البادية، أطلقو عليها «هواية الملوك» في المحافظات الصحراوية المطلة علي سواحل البحر المتوسط، التي يوجد بهر ممرات تعبر خلالها أسراب الطيور المهاجرة، القادمة من دول أوروبا وآسيا متجهه إلي أفريقيا، في رحلة الهجرة «الذهاب» السنوية عبر شمال أفريقيا.

مواقيت صيد الطيور المهاجرة

أعلنت إدارة البيئة واللجنة المختصة بتصاريح صيد الطيور المهاجرة بمحافظة شمال سيناء عن موافقة المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على طلبات صيادين الطيور، من هواة صيد الطيور البرية المهاجرة، على صيد بعض الطيور مثل السمان والبط الشرشير على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما وافق محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على فتح تصاريح صيد الطيور للراغبين طبقا لضوابط وزارة البيئة، والتي ينظمها بجميع المحافظات، القرار الذي يحمل رقم 162 لسنة 2022، لوزارة البيئة، بالسماح بعمليات الصيد حتى 15 نوفمبر المقبل.

ضوابط الصيد في مطروح وسيناء

أكد محافظ مطروح لـ«الوطن» أن هناك التزامًا بضوابط وزارة البيئة المنظمة لصيد الطيور المهاجرة، وتعليمات بشأن استخراج التراخيص، تبدأ بتقديم هواة الصيد طلب ترخيص إلى مجلس المدينة المقيم بها، ويقوم بسداد الرسوم المقررة وتسليم المستندات المطلوبة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال إدارة البيئة واستخراج الترخيص.

شروط صيد الطيور بسيناء

وحددت محافظة شمال سيناء والجهات المعنية الشروط الخاصة بالصيد بعد اعتماد المحافظ لها، وتضمنت أن يكون بوغاز 2 شرق بحيرة البردويل هو الحد الأقصى والفاصل في أعمال الصيد وتحرك الصيادين ناحية الغرب، كما حددت مسافات صيد السمان، عبر الشباك التي توضع علي ساحل البحر، وأن تكون بطول 200 م، وألا تزيد مسافتها عن واحد كيلو، وسداد رسوم 100 جنيه للموسم، ولمدة عام واحد فقط، أما البط الشرشيري، يسدد رسوم 25 جنيها لرخصة التعايش و100 جنيه لرخصة الهواة.

تحذيرات الصيد

وحذرت محافظتا شمال سيناء ومطروح من عدة أشياء في عمليات الصيد منها إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 على البحر لصيد السمان، وألا يزيد طول الشبكة الواحد عن 20 مترًا، وترك مسافة 25% من المساحة المرخص بها بدون شباك، وألا يزيد ارتفاع جميع الشباك عن 3 أمتار، وأن تكون الشباك من خيوط الغزل، وأن تكون الشباك علي صف واحد، وألا تقل المسافة بين عشش الصيد عن 5م، مما يسمح للطيور المهاجرة بالمرور، واستكمال رحلة الهجرة دون أن يتضرر النوع.