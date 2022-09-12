غرامات على السيارات غير النظيفة ببريطانيا.. تصل لـ5000 جنيه إسترليني

حذرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، سائقي السيارات في جميع أنحاء بريطانيا من أنهم قد يواجهون غرامات كبيرة إذا كانت سياراتهم غير نظيفة ومهملة لفترة من الوقت خاصة إذا كانوا يعملون في الغالب من المنزل أو لا يغادرون المنزل، حيث قد يتم تغريم بعض سائقي السيارات غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني إذا كانت سيارتهم متسخة للغاية وتشوه لوحة التسجيل.

من يخفي لوحة الأرقام يعرض نفسة للغرامة

وأضاف الموقع، أن القانون ينص على أنه يمكن تغريم أي شخص بموجب لوائح مركبات الطرق لعام 2001، حيث يعد القيادة بلوحة تسجيل لا يمكن قراءتها جريمة، وهذا بسبب استخدام تقنية التعرف التلقائي على لوحة الأرقام «ANPN» لمعرفة ما إذا كانت السيارة مسجلة ولديها تأمين صالح وMOT، فقبل أن ينطلق سائقو السيارات على الطريق، يجب عليهم التأكد من أن لوحة التسجيل الخاصة بهم مرئية بوضوح، حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني.

عرض لوحة الأرقام بوضوح

وفقًا لـ الموقع، يُطلب من السائقين قانونًا عرض لوحة أرقامهم، بوضوح، في جميع الأوقات، وإلا فسيواجهون غرامة في الحال إذا تم إيقافهم على الطرق العامة، وتنص قواعد DVLA على ما يلي: «توجد جريمة محددة بموجب قانون ضريبة وتسجيل المركبات لعام 1994 تتعلق بالتعتيم أو السماح بعلامة تسجيل لا يمكن تمييزها بسهولة، ويجب عرض جميع أرقام التسجيل بشكل واضح وصحيح على لوحة الأرقام، وهذا يساعد الشرطة ووكالات الإنفاذ وأفراد الجمهور على تحديد السيارة بشكل صحيح للمساعدة في السلامة على الطرق وإنفاذ قوانين المرور».

وتأتي هذه الأخبار بعد تحذير السائقين من غرامات ضخمة قدرها 5000 جنيه إسترليني يخاطرون بتلقيها لعدم استخدام أجهزة التكييف خلال فصل الصيف، حيث قد يؤدي عدم استخدام نظام تكييف الهواء في الطقس الحار إلى انتهاك السائقين للقاعدة 237 من قانون الطريق السريع، وتنص القاعدة على أن السائقين يجب أن يحافظوا على سياراتهم «جيدة التهوية».