أسعار السيارات المستعملة في مصر.. علامات مختلفة بأقل من 100 ألف جنيه

قال محمود علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المتسعملة، لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات المستعملة في مصر، شهدت استقرارًا في حركة البيع والشراء.

وكشف عضو رابطة تجار السيارات، عنّ أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية، التي لا تزيد عن 100 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم في مصر

كيا سبكترا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه.

اسبيرانزا M11 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

بي واي دي F3 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

جيلي باندينو 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

سوق السيارات اليوم

سوزوكي ألتو 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

تويوتا كورولا 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 84.000 جنيه.

دايو نوبيرا 2 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 87.000 جنيه.