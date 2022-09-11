رئيس التحرير

أحمد الخطيب

أسعار السيارات المستعملة في مصر.. علامات مختلفة بأقل من 100 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
01:05 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
سيارات مستعملة - أرشيفية

سيارات مستعملة - أرشيفية

قال محمود علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المتسعملة، لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات المستعملة في مصر، شهدت استقرارًا في حركة البيع والشراء.

وكشف عضو رابطة تجار السيارات، عنّ أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية، التي لا تزيد عن 100 ألف جنيه. 

أسعار السيارات اليوم في مصر

كيا سبكترا 2003   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.         

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه.

اسبيرانزا M11 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

بي واي دي F3 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

جيلي باندينو 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

سوق السيارات اليوم

سوزوكي ألتو 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.         

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86.000 جنيه.

تويوتا كورولا 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 76.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 90.000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 81.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 84.000 جنيه.

دايو نوبيرا 2 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 82.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 74.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 87.000 جنيه.

اقرأ المزيد:

أزمة في سوق السيارات المستعملة بسبب الرقائق الإلكترونية

هدوء يخيم على سوق زيوت السيارات.. والشركات المنتجة: لا زيادة

MG تكتسح سوق السيارات المستوردة في 2021 وتحتل المركز الثاني في تصنيفات مصر

أول تحرك برلماني بشأن تحميل العميل فرق الأسعار في سوق السيارات

هل تأثر سوق السيارات «الزيرو والمستعمل» بشهادات ذات العائد 18%؟

أرخص السيارات في سوق المستعملة.. موديل 2005 تبدأ من 25 ألف جنيه
بقلم أحمد عبد اللطيف