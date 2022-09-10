تعرف على أسعار السيارات الجديدة الأقل من 250 ألف جنيه في مصر

شهد سوق السيارات الجديدة في مصر تذبذب بالأسعار بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويقول عادل محمد محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الجديدة، شهدت ارتفاعا منذ انتشار فيروس كورونا، بسبب عمليات الإغلاق بين دول العالم.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن السبب الثاني في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة هو اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أسعار السيارات الجديدة في مصر على النحو التالي:

بي واي دي F3 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 1500 CC

السعر الرسمي المتداول للسيارة في السوق المحلي: 229.500 جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك للسيارة: مانيوال / GA 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229.900 جنيه

شانجان CS 35 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك - 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 233.000 جنيه

فيات فيورينو 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 234.900 حنيه

فيات دوبلو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال - 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 234.900 جنيه

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك - 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 235.500 جنيه

شيري أريزو 5 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة في سوق السيارات المحلي: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 237.000 جنيه

نيسان صني 2022

نوع ناقل وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / بيز لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 239.500 جنيه

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال - 1200 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 239.900 جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: manual / GL 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 239.900 جنيه