تفاصيل الالتحاق بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2022

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أعلنت التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمرحلة الثانية بها، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم الأربعاء 14 سبتمبر 2022.

وأوضحت «التعليم»، في تقرير صادر عنها، أن مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، شريكة مع شركة فتح الله، ومشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى أن مدة الدراسة بها 3 سنوات.

مميزات الالتحاق بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي اثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي

شروط التقديم

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي، والمقابلة الشخصية ومقياس المبول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية وتحليل المخدرات.

- متاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.