مدبولي: عدد الراغبين في حضور COP27 ضعف العامين السابقين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه تفقد خلال جولته أمس في مدينة شرم الشيخ، مركز المؤتمرات الرئيسي المقرر عقد مؤتمر قمة المناخ COP 27 به، مشيرا إلى أنّه نتيجة لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها في استضافة الفعاليات الهامة، فإنّ عدد الراغبين هذا العام في الاشتراك في مؤتمر قمة المناخ في مصر ضعف الأعداد التي كانت في العامين السابقين، ما مثّل تحديا لاستقبال كل الأعداد وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

رفع كفاءة مركز مؤتمرات شرم الشيخ

وأضاف مدبولي، خلال كلمة على هامش جولته التفقدية لشرم الشيخ: «تفقدنا مع الوزراء كل الأعمال التي تتم على الأرض هناك، مثل رفع كفاءة المركز، مع إضافة المنطقة الزرقاء الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، والتي سيكون فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية».

مضاعفة المسطحات الخضراء

وأوضح: «ضاعفنا المسطحات الخضراء التي ستكون متاحة، وستكون دائمة أو مؤقتة ويمكن فكها بعد المؤتمر»، مؤكدا أنّ المنطقة الخضراء تخص المجتمع المدني في الداخل أو الخارج، وهناك حرص شديد جدا على وجود أكبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية لكي تدلي بآرائها أثناء فعاليات هذا المؤتمر.

وأكمل: «تفقدنا كل الأعمال والخدمات والأماكن التي يتم تنفيذها، ووجّهت كل الجهات بإنهاء الأعمال خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرا، طكي يتبقى فقط الأعمال اللوجستية والتنظيمية بداية من أكتوبر حتى انعقاد المؤتمر في نوفمبر».