مدبولي يستقل سيارة كهربائية داخل محطة شحن بشرم الشيخ: ندعم التحول الأخضر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطتي شحن للسيارات والأتوبيسات الكهربائية، ضمن جدول اليوم الثاني لزيارته لمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، المقررة نوفمبر المقبل.

ويرافق رئيس الوزراء في الجولة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وخلال الجولة، استقل رئيس الوزراء إحدى السيارات الكهربائية الملاكي التي يتم شحنها لتجربتها، مشيدا بإحدى ماركات السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر، لافتا إلى أنّها تحظى بقبول واسع من جانب المصريين وخاصة الشباب، وأنّها إحدى العلامات التجارية المشهود لها بالكفاءة في السوق.

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ التصنيع المحلي لهذه السيارات سيتيح انتشارها بصورة أكبر، خاصة أنّ استخدامها يوفر أكثر من 30% من التكلفة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين.

مشروعات التحول الأخضر

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات الداعمة للتحول الأخضر، واتباع الممارسات المُثلى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل الحفاظ على البيئة، والتصدي للتغيُّر المُناخي.

من جانبه، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمحطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أنّه جرى اختيار 18 موقع محطة شحن للسيارات الكهربائية، تحتوي على 116 نقطة شحن، وتم توصيل جميع الكابلات لجميع الشواحن المطلوبة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات بنسبة تنفيذ 100%، وجار العمل بعدد 14 محطة ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 60%، ومن المُقرر الانتهاء من جميع نقاط الشحن في 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير أنّ مشروع منظومة النقل الحضري المستدام لمدينة شرم الشيخ، يتكون من: أسطول الحافلات الكهربائية، وجراچ مُزوَّد بمحطة شحن كهربائي، و3 محطات رئيسة، و300 محطة وسيطة ذكية، ومركز التحكم في العمليات، ومركز المراقبة الأمنية، و6 سيارات متابعة ميدانية، كما جرى تدبير 260 حافلة؛ بواقع 140 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي، و120 أتوبيسا يعمل بالكهرباء.

محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية

كما تفقد رئيس الوزراء إحدى محطات شحن الأتوبيس الكهربائي، حيث استمع إلى شرح من مسئولي المشروع حول مكوناته التي تضم محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية الواقعة على مساحة 55200 م2 وتتكون من منطقة الشحن والمظلات سعة 140 أتوبيسا كهربائيا، ومنطقة محولات الجهد المتوسط، ولوحات تغذية الشواحن، ومنطقة المبنى الإداري وصالة الانتظار.

وأضاف مسؤولو المشروع، أنّ منطقة شحن الأتوبيسات تتكون من 70 شاحنا ينقسم إلى 28 شاحنا قدرة 120 كيلو وات و42 شاحنا قدرة 60 كيلو وات، فيما تضم منطقة محولات الجهد المتوسط محولا، طاقة 2 ميجا بواقع 6 محولات محلية الصنع، وموزع 22 كيلو فولت.

وأشاروا إلى أنّ إجمالي نسبة المكون المحلي في المشروع بلغت 85% حتى الآن، وستصل هذه النسبة إلى 100% بنهاية العام 2022/2023، موضحين أنّ نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 91%، وسيكون التشغيل التجريبي للمحطة بالكامل 15 أكتوبر المقبل.

كما تم شرح موقف إنشاء المبنى الإداري لمحطة شحن الأتوبيس الكهربائي الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، ويقام المبنى على مساحة 4700 م2، مقسم داخليا إلى 3 قطاعات، كل قطاع مكرر ويتكون من دور أرضي + دور أول، كما يضم المبنى ساحة انتظار سيارات على مساحة 7500م2 سعة 146 سيارة.