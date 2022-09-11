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مدبولي: نفعل كل ما بوسعنا لدعم السياحة.. ومضاعفة عوائد القطاع

كتب:

محمد مجدي وشريف سليمان
04:03 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه حرص على لقاء المستثمرين المصريين في قطاع السياحة، مؤكدا أنّ حجم دعم هذا القطاع على مدار السنوات الماضية كبير للغاية، وأنّ الدولة مستمرة في دعم هذا القطاع.

التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ حديثه كان واضحا وشفافا مع المطورين السياحيين والقطاع الخاص، مشددا على أنّ مصر لديها قدرات هائلة في هذا القطاع: «بنعمل كل الإجراءات اللي بنقدر عليها لتشجيع القطاع على التضاعف».

وتابع مدبولي: «لو بنتكلم على رغم الأزمات عندنا 11 مليون سائح، زي أرقام ما قبل كورونا، عاوزين نضاعف العدد ده».

وواصل: «إيرادات السياحة في حدود 11 أو 12 مليار دولار، بنتكلم إنّنا نحقق مستهدف 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة».

 

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بقلم محمد مجدي وشريف سليمان