مدبولي: نفعل كل ما بوسعنا لدعم السياحة.. ومضاعفة عوائد القطاع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه حرص على لقاء المستثمرين المصريين في قطاع السياحة، مؤكدا أنّ حجم دعم هذا القطاع على مدار السنوات الماضية كبير للغاية، وأنّ الدولة مستمرة في دعم هذا القطاع.

التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ حديثه كان واضحا وشفافا مع المطورين السياحيين والقطاع الخاص، مشددا على أنّ مصر لديها قدرات هائلة في هذا القطاع: «بنعمل كل الإجراءات اللي بنقدر عليها لتشجيع القطاع على التضاعف».

وتابع مدبولي: «لو بنتكلم على رغم الأزمات عندنا 11 مليون سائح، زي أرقام ما قبل كورونا، عاوزين نضاعف العدد ده».

وواصل: «إيرادات السياحة في حدود 11 أو 12 مليار دولار، بنتكلم إنّنا نحقق مستهدف 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة».