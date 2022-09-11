مدبولي: الدفع بـ260 أتوبيسا جديدا بالغاز أو الكهرباء خلال فعاليات COP27

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه تفقد منظومة محطات شحن السيارات الكهربائية بواقع 18 محطة بـ36 نقطة للسيارات، وستكون متاحة للاستغلال خلال فعاليات قمة COP 27.

محطات شحن السيارات

وأضاف مدبولي خلال كلمة على هامش جولته التفقدية لشرم الشيخ: «مئات السيارات ستكون متاحة أثناء المؤتمر وكلها كهربائية، وسيتم استغلالها في حركة تنقلات المشاركين خلال المؤتمر».

مدينة خضراء بالكامل

وتابع: «تفقدنا محطة الشاحنات الرئيسة، وسيكون هناك 260 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز أو الكهرباء، وذلك خلال فعاليات مؤتمر COP 27 ، لتكون شرم الشيخ مدينة خضراء بالكامل».

بحيرات الأكسدة

وواصل: «تفقدنا بحيرات الأكسدة التي كنا نصرف عليها مياه الصرف الصحي المعالج وأصبحت مكانا للطيور والطيور المهاجرة، رأينا طيورا لأول مرة تقف في هذا المكان، وأكدنا على أعلى مستوى من معالجة المياه للاطمئنان على سلامة الطيور والبيئة، وستكون هذه البحيرة مقصدا سياحيا في هذه الفترة من السنة».

وشدد على أنّ الممشى السياحي شهد تطويرا هائلا، قائلا: «6 كم كاملين هيبقى فيها مسارات عبارة عن أماكن للمشاه وبرجولات ومحلات لتقديم المشروبات والأطعمة والمنتجات المصرية المميزة، وسيكون هناك أماكن للفرق الفنية المصرية تؤدي فيها فقرات فنية على مدار المؤتمر».