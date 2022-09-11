المشدد 10 سنوات لشقيقين وآخر لتجارتهم في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «ا..م»، وشقيقه «ر.م» مزارعين و«ع. أ»، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الهيروين والحشيش بدائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بـ«الحشيش والهيروين»

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز طهطا، يفيد قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابيا للاتجار في جوهر «الحشيش والهيروين» بدائرة المركز والقرى المجاورة لها.

ضبط المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنهم يروجون بضاعتهم على الشباب راغبي الشراء، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات من لفافات الهيروين والحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.