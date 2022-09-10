مصرع سيدة صدمها قطار روسي أثناء عبورها شريط السكة الحديد في سوهاج

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار، في أثناء عبورها شريط السكة الحديد، في ناحية مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

قطار يصدم الضحية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من القوة المعينة على محطة السكة الحديد بدائرة القسم، بمصرع سيدة اصطدم بها قطار روسي أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

الضحية مجهولة الهوية

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، في نهاية العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، إثر اصطدام قطار بها، في أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بالقرب من المزلقان المغلق.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وجارٍ فحص بيانات ومحاضر الغياب بدائرة المركز، للتوصل إلى هوية الضحية وإخطار أهليتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق المختصة.