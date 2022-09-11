مدبولي: توجيهات رئاسية بعقد مؤتمر كبير لمناقشة الرؤى الاقتصادية للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي كبير للدولة المصرية لمناقشة الرؤي الاقتصادية للدولة، موضحا أنّ مضاعفة السياحة وتطوير هذا القطاع سيكون جزءا من المؤتمر.

تنظيم مؤتمر COP27 على أعلى مستوى

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات على هامش جولته في مدينة شرم الشيخ، أنّ الدولة تعمل على قدم وساق للخروج بالمؤتمر بأعلى مستوى من التنظيم، بتنسيق من محافظة جنوب سيناء.

ووجّه مدبولي، الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية ووزارة الداخلية، ووزارة النقل والطيران والإسكان والبيئة والكهرباء وكل وزارات الدولة، موضحا أنّ التحدي هو كيفية تطوير المدينة بالكامل في أسرع وقت ممكن، لتخرج بأبهى صورها يوم افتتاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27.