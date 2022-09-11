ريتا حرب تتخلى عن «العكاز» نهائيا بعد عام كامل من استخدامه (فيديو)

أعلنت الإعلامية ريتا حرب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تخليها بشكل نهائي عن العكاز الذي ظل يلازمها عاما كاملا بعد تعرضها لحادث سير.

ونشرت ريتا حرب فيديو لها من داخل المستشفى في تركيا وعلقت عليه قائلة: «اليوم زرت الطبيب بإسطنبول بمستشفى فلورينس نيتنغيل للمراجعة بعد آخر جراحة وبلغني أنو صار فيي أتخلى كلياً عن العكازات.. رحلة طويلة علّمت فيي كتير.. بشكر الله كان حدي طبيب قدر يخلص لي حياتي».

وأضافت ريتا قائلة: «شكراً دكتور عزمي حمزة أوغلو على كل الدعم والجراحات الناجحة وبشكر كل الطاقم الطبي الكبير يللي رافقني خلال هالسنة الصعبة وبالأخص دكتور ساردار يللي رمملي وجي وكمان بشكر إم بي سي على الدعم الكامل على وقفتهم حدّي».

حادث ريتا حرب

وفي أكتوبر الماضي تعرضت الإعلامية ريتا حرب لحادث سير في تركيا وشاركت جمهورها وقتها منشورا عن تطورات حالتها الصحية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «ما زلت أعاني من إصابة في الساق والوجه، وما زلت في مرحلة العلاج، الحادث غيَّر لي حياتي، أول مرحلة رجلي الشمال التي أجريت فيها عددا من العمليات الجراحية، والعملية الأخرى في وجهي، وما زلت تحت الملاحظة، وإن شاء الله بدعواتكم لن أتعرض لجراحة جديدة».