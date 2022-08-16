ريتا حرب تعود إلى لبنان بعد غياب 11 شهرا.. تعرضت لحادث بتركيا (صور)

عادت الفنانة اللبنانية ريتا حرب إلى بيروت بعد نحو عام من الغياب، بسبب الحادث الذي تعرضت له في تركيا منذ عدة أشهر خلال تصوير أحد أعمالها الفنية، وخضعت بسببه لعدة عمليات جراحية وجلسات علاج لتتمكن من الوقوف والسير مجددًا وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأعلنت «حرب» عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، عودتها إلى لبنان بعد 11 شهرًا من الغياب، وصفتها بالتجربة الصعبة والمريرة التي كادت تودي بحياتها.

ريتا حرب عن الحادث: تجربة حياة وموت

وكتبت ريتا حرب، عبر «إنستجرام»، قائلة: «بعد 11 شهرًا من الغياب رجعت على بيروت، أشهر مرّت اختبرت فيها تناقضات وتحديات مهنية وإنسانية ومصيرية غيرتني كتير».

«ريتا» تعود بعمل فني جديد

وعن العمل الفني الذي كانت تصوره وقتها في تركيا قبل تعرضها لـ الحادث، قالت: «انتهى التصوير، ودائمًا بسأل ليش كان ثمن هالعمل تجربة حياة وموت، قريبًا بطلّ عليكن بمسلسل كان بمثابة انقلاب بكل حياتي، يا رب يكون النجاح كبير على قد كل الوجع وكل هالتغيير».

ومنذ عدة أشهر تعرضت ريتا حرب لحادث سيارة، أصيبت من خلاله بإصابات خطيرة، كما أصيب سائقها الخاص ومدرب التمثيل الخاص، وعانت من الآلام التي استدعت التدخل الجراحي في الفخذ.

لكل اللي بحبوني وما وفّروا صلاة ودعوات بشكركم من كل قلبي والله استجاب وبلش التحسن والاستجابة للعلاج يبينوا وبحب تشوفوا هالتقدم بهالڤيديو pic.twitter.com/F4H0FwQnMN — rita harb ريتا حرب (@Rita_Harb) June 24, 2022

وفي شهر يوليو الماضي، بدأت «ريتا» تسير من خلال العكاز، كما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت عليه بقولها: «لكل اللي بحبوني وما وفّروا صلاة ودعوات، بشكركم من كل قلبي والله استجاب، وبلش التحسن والاستجابة للعلاج يبينوا وبحب تشوفوا هالتقدم بهالڤيديو».