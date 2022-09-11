«مدبولي» يختتم زيارته لشرم الشيخ بتفقد السوق التجاري وشارع السلام

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له قاموا بجولة في مدينة شرم الشيخ باليوم الثاني على التوالي لتفقد الاستعدادات لقمة المناخ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اختتم زيارته للمدينة بتفقد السوق التجاري وشارع السلام.

الجولة شملت بحيرات الأكسدة ومحطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء

وتابع، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجولة شملت بحيرات الأكسدة ومحطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء، والحديقة المركزية، ومركز الرصد الأمني، ومجلس مدينة شرم الشيخ، وتفقدوا تطوير السوق التجاري القديم وشارع السلام وتطوير خليج نعمة.

السوق التجاري القديم ومصر القديمة

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن السوق التجاري القديم بشرم الشيخ يجري تطويره ورفع كفاءة كل القطاعات، موضحا أن رئيس الوزراء تفقد مشروع مصر القديمة بالسوق التجاري الذي يمثل حقبة تاريخية مهمة في مصر.

وتابع أنه جرى تصميم مشروع حي مصر القديمة وهو عبارة عن محاكاة للأحياء القديمة بالقاهرة مثل الغورية والحسين وغيرهما من الأحياء العتيقة، والتي تمثل إضافة لأنواع السياحة المتعددة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أنه يجري تطوير منطقة مسجد الصحابة بالسوق التجاري، الذي أصبح منطقة جذب للسياح.

شارع السلام والممشى السياحي

وأشار إلى أن الجولة تضمنت تفقد تطوير شارع السلام بمدينة شرم الشيخ، حيث يجري إقامة ممشى سياحي عالمي بطول 6 كيلومترات، ويمتد من السوق التجاري حتى خليج نعمة، ويقع على جانبي طريق السلام، ويتكون من 82 محلا تجاريا، و66 كشك بيع، ومسارا للدراجات، وممشى يتراوح عرضه من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالإضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل: شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة ألعاب أطفال «كيدز إريا»، محلات خدمية.

تطوير خليج نعمة والسقالة

وأكد فودة، أن منطقة خليج نعمة بشرم الشيخ عبارة عن ممشى سياحي بطول 3 كيلومترات، تتميز المنطقة بوجود أكثر من 300 بازار ومحل تجاري، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات، مضيفا أنه جرى تطوير المنطقة بالكامل، وفقاً للهوية البصرية للمدينة، مع الحفاظ على الطابع السياحي الموجود.

واختتم: «جرى تطوير سقالة خليج نعمة وشارع السلطان قابوس وهما أقدم المعالم السياحية الشهيرة بمدينة شرم الشيخ».