أحمد حلمي يعود للمسرح بعد غياب 20 عاما

يعود الفنان أحمد حلمي، إلى خشبة المسرح، بعد غيابٍ طويل دام نحو 20 عامًا، منذ مسرحية «حكيم عيون» مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكريم عبد العزيز، التي عُرضت عام 2001.

يتعاون أحمد حلمي، في المسرحية الجديدة، مع المُنتج حمدي بدر، وهي مأخوذة عن إحدى الروايات، بينما لم تتضح تفاصيل المشروع بعد، ومن المُقرر بدء مرحلة التحضيرات خلال الفترة المُقبلة.

حمدي بدر: بعد 20 سنة.. أحمد حلمي يعود للمسرح

ونشر حمدي بدر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي، إذ ظهرا سويًا، وهما يحملان غلاف إحدى الرويات، مُعلقًا عليها بقوله: «بعد 20 سنة.. أحمد حلمي يعود للمسرح».

حمدي بدر يُقدم المسرحية الثالثة له بعد مايا دياب وعمرو يوسف

وتعتبر مسرحية أحمد حلمي الجديد، الثالثه في مسيرة حمدي بدر، إذ سبقتها مسرحية «لوكاندة الأوباش» للفنانة مايا دياب، ثم «أولاد كازانوفا» مع عمرو يوسف وحسن الرداد، وجرى عرضهما على مسرح البوليفار، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أنّ الفنان أحمد حلمي، عُرض له مؤخرًا فيلم «واحد تاني»، وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوزت إيراداته أكثر من 63 مليون جنيه، وشاركه البطولة كل من نسرين أمين، روبي، سيد رجب، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث فيلم واحد تاني، حول فقدان الشغف، وموظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، وبعد تعامله مع مجموعة من المساجين يقابل زميله في الدراسة، حيث يعزمه على إحدى الحفلات التي يجتمع بها أصدقائه، ليفشل في تحقيق شيء.