محمد شاكر يكشف أصحاب المصالح في أغنية «لما لما» (فيديو)

طرح الفنان محمد شاكر، أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم «لمّا لمّا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تعرف على صُناع أغنية لما لما لـ محمد شاكر

أغنية «لمّا لمّا» لـ محمد شاكر، من كلمات الشاعر محمود سالم، وألحان تيم علي، وتوزيع ماجد ضاهر، وميكس وماستر روجيه أبي عقل، وهو التعاون الأول بينهما باللهجة المصرية، فيما صور العمل بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي نبها، وهي من إنتاج شركة «كرافت ميديا».

محمد شاكر يُسلط على العلاقات بين الأصدقاء في أغنيته الجديدة

ويُسلط الفنان محمد شاكر، من خلال أغنية «لمّا لمّا»، على العلاقات بين الأصدقاء، خصوصًا تلك العلاقات إذا ما كانت علاقة صادقة دون مصالح، ويبقى حجم الألم هو الوحيد الذي يكبر ويزداد، من أولئك الأصدقاء الذين يختفون وتتلاشى صورهم من الذاكرة لكون العلاقات التي جمعتهم أساسها المصالح.

وتقول كلمات أغنية «لمّا لمّا»: «لمّا لمّا انتو فين رحتو فين يا صحبة كانت عكس اليمين كان وكان.. كان زمان والدنيا دارت وأهو كلو بان.. لما لما لما لما يا ما كان علينا لما.. لما كنا كنا إيدينا تتحط بجيوبنا كانو ظلي ظلي يشوفوا بس طرف ظلي.. دلوقتي قالوا خلي يولي».