رئيس جامعة سوهاج: برنامج الطب التكاملي شهد إقبالا كبيرا من الطلاب

صرّح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن التسجيل ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بكلية الطب قد شهد إقبالاً من الطلاب المتقدمين للالتحاق به، والذي ستبدأ الدراسة به بداية من العام الجديد.

وأوضح «عبد الخالق»، في بيان، أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة إلى إدراج العديد من البرامج الخاصة المميزة، بهدف تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الطلاب، وتمد سوق العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة في العديد من المجالات، إلى جانب إيجاد نظم تعليمية حديثة تحتاجها مصر الآن، لافتاً إلى أن هذا البرنامج تم تفعيله هذا العام ليمثل بارقة أمل وحلاً غير تقليدياً لأبناء المحافظة الذين تم التحاقهم بكليات الطب الحكومية بالجامعات الأخرى، ليتمكنوا من الدراسة في كنف أسرهم.

مميزات برنامج النظام التكاملي

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بمصروفات بكلية الطب يعطي الأحقية للطلاب الملتحقين به في التعيين كمعيدين بكليـة الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي، بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأسـاسي، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلي لسنـوات الدراسـة مع توحيد أنظمـة التقويم، كما أن لهم حق الإقامة في المدن الجامعية بنفس شروط القبول لطلاب الجامعة.

استعدادات الجامعة للبرنامج التكاملي

وأضاف رئيس الجامعة أن البرنامج يعطي فرصة للتعلم في بيئة تعلم مثالية وعلى مستوى عال من الكفاءة، لافتاً الى أنه تم تجهيز قاعات التدريس ومعامل التدريب العملي والإكلينيكي المكيفة بالاحتياجات، من أجهزة ومعدات وكيماويات، والمعتمدة على الرقمنة في الأنشطة التعليمية واللوجستية، مثل تسجيل حضورهم من خلال نظام الباركود.