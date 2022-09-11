محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا مدارس» في الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض «أهلا مدارس» لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

يأتي هذا المعرض في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ولقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

افتتاح معرض أهلا مدارس

حضر افتتاح معرض أهلا مدارس الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد عباس مدير إدارة التسويق والتدريب بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من المواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلا مدارس

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض الذي يضم 20 باكية لعرض المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي للمراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وكذلك الشباب الحاصلين على قروض من جهاز تنمية المشروعات.

خفض سعر كيلو اللحوم البلدية

وتيسيراً على المواطنين.. قرر المحافظ خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 110 جنيهات لتصبح 105 جنيهات، واللحوم الضأن من 135 جنيها لتصبح 130 جنيها، والمفروم من 110 جنيهات ليصبح 105 جنيهات، وذلك تصديا للغلاء وجشع التجار، مؤكداً ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

كما قرر محافظ الشرقية خفض 10% عن الأسعار المعلنة بالمعرض للأحذية والشنط والزي المدرسي بمناسبة العام الدراسي الجديد .

الهدف من إقامة معرض أهلا مدارس

أضاف محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.