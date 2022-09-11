افتتاح معرض «أهلا مدارس» للمستلزمات المدرسية في أرض المعارض بالبحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، المعرض السنوي لمستلزمات المدارس الذي نظمته الغرفة التجارية، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين وذلك بأرض المعارض أمام سينما النصر بوسط دمنهور.

مشاركة كبرى الشركات في معرض أهلا مدارس بالبحيرة

يأتي معرض أهلا مدارس بمشاركة كبرى الأجنحة بمصانع الزي المدرسي وشركات الأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والزي المدرسي والشنط والأدوات المكتبية، ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية.

نسب تخفيض المعرض من 20% إلى 25%

وأشادت نائب محافظ البحيرة، في بيان، بجودة وأسعار السلع المعروضة والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 20% إلى 25% وتناسبها مع الأذواق ومختلف الدخول، موجهة بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز للتيسير عن كاهل المواطنين.

استعدادات البحيرة لاستقبال العام الدراسي

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

حضر الافتتاح كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، مجدى الخضر مدير مديرية التموين، محمد عبد المجيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي.