استعدادات لافتتاح معرض «أهلا مدارس» بالعريش.. أسعار تناسب محدودي الدخل

تستعد محافظة شمال سيناء، لافتتاح معرض «أهلا مدارس» والذي سوف يقام بالقرب من مول القصاص بوسط مدينة العريش.

قال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء في بيان، إن المعرض سوف يقام بوسط العريش، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومجلس المدينة ومديرية التموين وشركة الكهرباء

البيع بأسعار تناسب محدودي الدخل

وأضاف «مطر»، أن الاتفاق تم على أن يتم البيع طوال الفترة المحددة بأسعار تناسب محدودي الدخل من أهالي سيناء، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر التي تملك أكثر من تلميذ في المدارس ويحتاجون أدوات كتابية، وملابس وشنط وما دون ذلك من المستلزمات الدراسية.

وكانت شركة الكهرباء قد أكدت في بيان، أنه سوف يتم توصيل أسلاك الكهرباء والمرافق اللازمة للباكيات والتي سوف تقدر بنحو 20 باكية طوال الفترة المحددة والتي سوف تزيد عن شهر كامل، وقابل للزيادة في حال الأقبال من الأهالي.

أهلا مدارس على غرار معرض أهلا رمضان

بدورها أكدت مديرية التموين في بيان، أن معرض «أهلا مدارس» صورة طبق الأصل من معرض «أهلا رمضان» حيث سوف يتم مراقبة البيع وعمليات الشراء، والاتفاق مع التجار على تحديد هامش ربح بسيط لعدم المغالاة على محدودي الدخل من الأسر في المحافظة ككل وليس مدينة العريش فقط، وأنه سوف يكون هناك معارض أخرى خلال الأيام القادمة في مناطق أخرى داخل المحافظة.

وأكدت محافظة شمال سيناء، أن المعرض سوف يتم افتتاحه الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات التي بدأت بالفعل، وسوف يكون تحت رعاية المحافظة.