أماكن معرض أهلا مدارس 2022 في القاهرة والجيزة.. مستمرة بأسعار مخفضة

تشهد القاهرة الكبرى إقبالا على أماكن معرض أهلا مدارس 2022 في القاهرة والجيزة، لشراء احتياجاتهم للمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفى القاهرة يوجد معرض أهلا مدارس بأرض المعارض، وشارع فيصل الرئيسي في الجيزة بمنطقة أرض المطاحن، ومنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة في القليوبية، حيث يتم توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل لـ30% لتخفيف العبء عن المواطنين قبل بدء العام الدراسي، مع التأكيد على جودة وأسعار المنتجات المعروضة، وتوفير احتياجات الطلاب دون مغالاة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

توفير السلع والأدوات المدرسية

وفيما يتعلق بمعرض أهلا مدارس 2022 في القاهرة والجيزة، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالتوسع في معارض أهلا مدارس، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والأدوات المدرسية، بمختلف المراحل، مع تخفيف العبء عن كاهل الأسر بجميع مراكز ومدن المحافظات، والتأكيد على استمرار تلك المعارض لأطول فترة ممكنة بعد بداية العام الدراسي.

تخفيضات 30% في السلع

ويقع معرض أهلا مدارس الموجود في أرض المطاحن بالجيزة، على مساحة 2000 متر، ويشارك من خلاله 60 عارضا من منتجي مستلزمات المدارس، كما تحملت الغرفة التجارية تكلفة إقامة المعرض والخدمات اللوجستية للشركات العارضة للمنتجات، بتخفيضات تصل لـ30٪ لبعض المنتجات من أجل محاربة الغلاء، مع تشديد الرقابة على العارضين وخفض الـسعار عن مثيلاتها بالأسواق.

ويشارك في معرض أهلا مدارس، المقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، 10 عارضين، ويضم حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس)، وهى صناعة مصرية بجودة عالية.