حياة كريمة تعيد الأمل لقرى الإسماعيلية: كباري ومجمعات خدمية (صور وأرقام)

أعادت مبادرة «حياة كريمة» تشكيل ملامح القرى المدرجة ضمن المبادرة، محققة إنجازات عدة في المجالات شتى، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورًا في نسب التنفيذ بجميع القرى، وسط تسابق جميع العاملين في مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسين أو مشرفين، من أجل الانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المخصص، بأعلى معايير الجودة.

مشروعات حياة كريمة

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن آخر تطورات المشروعات، في مركز قنطرة شرق بقرية الأبطال، بمحافظة الإسماعيلية، موضحة أهم الأرقام حول الإنجازات التي حققتها المبادرة في عدد من القطاعات، وما تنفذه من عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تكفل حياة كريمة للمواطنين.

وتضمن التقرير شرحا وافيا بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة بالمحافظة، مرفقا بإنفوجراف موضح به نسب إنجاز المشروعات حتى الآن.

حياة كريمة في الإسماعيلية

عرض التقرير، جانبًا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقًا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق.

وتابع فريق مؤسسة حياة كريمة، آخر عمليات تنفيذ مشروعات المؤسسة بقرية الأبطال والتي انتهت بالكامل، في أكتر من قطاع، أبرزها قطاع المحليات، حيث تم إنهاء أعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، وكذلك مجمع الخدمات الزراعية، وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مركز الشباب والملعب القانوني.

كما تفقد الفريق أعمال تنفيذ كوبري ترعة الهدى الشمالي والجنوبي في قطاع الطرق، وكذلك الانتهاء من إنشاء نقطتي إسعاف ورفع كفاءة نقطة الإسعاف القديمة في قطاع الصحة.

وأكّدت مؤسسة حياة كريمة استمرار العمل في جميع القرى والمحافظات المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، لتحقيق الحياة الآدمية للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف المصري.