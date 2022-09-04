مؤسسة حياة كريمة: ميزانية المبادرة في قطاع التعليم تخطت 20 مليار جنيه

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة أولت ملف التعليم اهتماما خاصا، إذ عمدت المبادرة إلى الاهتمام بالمباني التعليمية بإنشاء مبانٍ جديدة تستهدف خفض الكثافات والقضاء على الفترات المتعددة، صيانة ورفع كفاءة المدارس بواقع نسبة 25% من مدارس كل مركز من مراكز «حياة كريمة»، بالإضافة إلى الاهتمام بمحاور العملية التعليمية من طالب ومعلم وولي أمر بدعم المواهب والأنشطة التربوية والطلاب غير القادرين.

المبادرة استهدفت 68.2 ألف دارس تم محو أميتها بنسبة 42.7% من المستهدف الكلي

وأضافت «بهنساوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ميزانية حياة كريمة في قطاع التعليم، تخطت 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت 68.2 ألف دارس تم محو أميتها بنسبة 42.7% من المستهدف الكلي، بالإضافة لحصر المتسربين من التعليم بالقرى ودراسة أسباب تسربهم لإطلاق مبادرات للقضاء على هذه الظاهرة، التعاون مع الجايكا اليابانية لإنشاء 100 مدرسة يابانية بقرى حياة كريمة وتطوير 100 أخرى على غرار نظام التعليم الياباني، فضلا عن الإعداد لخطة للتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب الجامعات.

وأكدت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، أن التطوير لم يقتصر على بناء المدارس والفصول فقط، حيث تم اطلاق مبادرة التعليم حياة التي تستهدف نشر ثقافة التعليم الرقمي بقرى حياة كريمة بمراحل التعليم الأساسي، ودعم الطلاب غير القادرين والموهوبين لإكمال تعليمهم، مؤكدة أنه جارٍ الإعداد لإطلاق مبادرات جديدة تعني بجميع عناصر العملية التعليمية من معلم وطالب وولي أمر.

وأوضحت «بهنساوي» أن حياة كريمة أطلقت مبادرة «التعليم حياة»، لإتاحة التعليم الرقمي داخل 100 مدرسة من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة حياة كريمة.

وتابعت: «تقوم مؤسسة ڤودافون بتجهيز تلك المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمي عبر منصة تعليمي، وتقدم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تدريبا للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على نظام التعليم الرقمي الجديد»، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى انطلقت في محافظات الغربية، القليوبية، وبني سويف وستبدأ خلال العام الدراسي الجديد في محافظات البحيرة وسوهاج والمنوفية.