فحص 2400 حالة في قافلة طبية مجانا ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

نفذت إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية الخلايلة، التابعة لمدينة ومركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين هما 8 و9 سبتمبر الجاري، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

تخصصات القافلة الطبية بالشرقية

واشتملت القافلة الطبية على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2395 مريضا من أهالي القرية، بواقع 219 مريضا في تخصص الباطنة، و133 في الجراحة العامة، و144 في أمراض القلب والأوعية الدموية، و347 في العظام، و438 في الأطفال، و88 في النساء والتوليد، و337 في الجلدية والتناسلية، و28 في تنظيم الأسرة، و220 أنف وأذن، 219 الرمد، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

جلسات تثقيفية في صان الحجر

وأجرى القائمون بالقافلة جلسات تثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم من بخطورة انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، وغيرها.

تقديم خدمة طبية متميزة

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة في الأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية.