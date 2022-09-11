خبير: الاقتصاد أحد أهم محاور الحوار الوطني في ظل الأزمة العالمية

أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في الحوار الوطني، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، فمجلس الأمناء أقر 8 لجان فرعية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، من بينها العدالة الاجتماعية والصناعة والسياحة، موضحًا في الوقت ذاته أن المحور الاقتصادي أحد المحاور المهمة في ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم.

معدل النمو تجاوز ضعف المعدل العالمي بنسبة كبيرة

وأضاف «مدحت»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، ويعرض على شاشة «extra news»، أن معدل النمو المصري تجاوز ضعف المعدل العالمي بنسبة كبيرة، وذلك بنمو الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع انخفاض نسبة البطالة، موضحًا أن هناك من يتوجس خيفة من أن هذا النمو لا يصل إلى الجميع، مشيدًا بتشكيل اللجان الفرعية في الحوار الوطني، خاصة المحور الاقتصادي والملفات التي تحتاج مناقشتها وأهما جذب الاستثمار.

عجز الموازنة من الأمور المهمة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة من الأمور المهمة، وأنه ينظر له بمقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، لأنه حقق طفرات كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية، لذلك كان من اللائق جدًا والمناسب أن يُناقش في الحوار الوطني لتحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا في الوقت ذاته أن الملفات الاقتصادية نخبوية لأنه يتم مناقشتها في غرف مغلقة بين عدد من النخب الاقتصادية لفتح ملفات تكون عناوين الاقتصاد الكلي، ومنها أزمة الدين العام والتشغيل والبطالة وتجاوز أزمة سلاسل الإمداد.